Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря выведены из строя. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.

В публикации отметили, что власти Германии уже начали работать с датскими властями и местными правоохранительными органами для выяснения причин снижения давления в «Северном потоке — 2». Однако неясно, как будет ремонтироваться этот газопровод, так как он находится под санкциями США и проходит процедуру банкротства, хоть она и была отложена до января 2023 года.

По словам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, сейчас нельзя точно назвать причину произошедших неполадок. Однако резкое уменьшение давления может свидетельствовать не просто об утечке, а о куда более серьезной проблеме. Кроме того, это происшествие может иметь определенные последствия для всего газового рынка, а ремонт может занять достаточно много времени.