Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию из-за объявления Владимиром Путиным «частичной мобилизации» в его стране. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Tagesschau.de.

«Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих», — сказал он.

Подоляк также добавил, что Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразличны жертвы.