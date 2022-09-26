Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии продолжают деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения.

Как сообщает Минобороны, в результате проведенной работы 24 и 25 сентября на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района и в других направлениях было обнаружено и обезврежено с учетом соблюдения мер безопасности 370 противопехотных мин ПМН-Э и 9 противотанковых мин ТМ-62.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.