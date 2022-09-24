Глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой граждан, которых призвали по ошибке в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Николаев заявил, что в регионе фиксируются ошибки при исполнении указа о частичной мобилизации. В частности, он привел в пример случаи, когда были призваны граждане, ранее не служившие в армии, и многодетные отцы, воспитывающие четверых детей младше 16 лет.

Чиновник сказал, что подобное недопустимо, и заверил, что призванные ошибочно будут возвращены. Николаев поручил создать систему двойного фильтра призывников, чтобы отсеивать мобилизованных по ошибке на уровне районов и на республиканском сборочном пункте.