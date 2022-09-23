С начала коммерческих операций по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), поставляющему азербайджанский газ в Европу, в Италию отправлено более 13,5 миллиардов кубометров газа.

Об этом сказал управляющий директор консорциума TAP Лука Шиппати, передает АПА.

«С начала коммерческих операций в Европу по TAP было транспортировано более 16 миллионов кубометров газа, из которых более 13,5 миллионов поставлено в Италию, что помогает усилению безопасности поставок всего континента», — отметил Лука Шиппати.

По его словам, в этом году объем газа, транспортируемого в Италию по TAP, может достигнуть 9,5 миллиардов кубометров, что в сравнении с прошлым годом в 2,5 раза больше: «Речь идет о более, чем 13% потребностей национального газа».