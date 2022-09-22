На сегодняшний день на лечение в Турцию отправлены около двухсот ветеранов Отечественной войны, многие из них уже вернулись на родину.

Об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на азербайджано-турецком бизнес-форуме в сфере здравоохранения, сообщает Report.

Он отметил, что восстановление здоровья раненых в Отечественной войне военнослужащих доверили медицинским работникам братской Турции.

«Развитие отношений между Азербайджаном и Турцией затрагивает и сферу здравоохранения», — сказал Т.Мусаев.