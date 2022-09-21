В Бинагадинском районном суде рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения журналисту Авазу Зейналлы на домашний арест.
Ходатайство журналиста не было удовлетворено, и он не был отпущен под домашний арест.
В Бинагадинском районном суде рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения журналисту Авазу Зейналлы на домашний арест.
Ходатайство журналиста не было удовлетворено, и он не был отпущен под домашний арест.
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