Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов.

Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, кого коснется частичная мобилизация. Это те, кто отслужил; имеют военно-учетную специальность; имеет боевой опыт.

Ни о какой мобилизации студентов речи не идет «ни в каких условиях», заявил Шойгу. По его словам, частичная мобилизация также не коснется тех, кто служит по призыву, они продолжат служить как и служили — на территории Российской Федерации, подчеркнул Шойгу.

По его словам, частичная мобилизация захватит 1% от общего мобилизационного ресурса.

Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, работа по призыву будет проводиться «планово, это не единоразовый призыв».