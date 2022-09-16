Авиакомпания «Россия» с 31 октября начинает полеты из Сочи в Баку.

Согласно информации пресс-службы авиакомпания, полеты будут выполняться на ежедневной основе.

«Рейсы будут выполняться по субботам – в 1:40, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям – в 2:00, по четвергам – в 2:30, по вторникам – в 2:55. Прилет в Баку в 04:35, 05:00, 05:25 и 05:50 соответственно. Вылет обратного рейса из Баку по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям – в 6:00, по субботам – в 6:55, по четвергам – в 7:30, по вторникам – в 8:20. Прилет в Сочи в 7:10, 8:05, 8:40 и 9:30 соответственно. Время указано местное для каждого аэропорта», — говорится в сообщении.