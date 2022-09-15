Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе сегодняшней встречи в Самарканде с лидером Китая Си Цзиньпином подчеркнул, что в рамках экономических проектов имеются большие перспективы для сотрудничества между странами и партнерства. Глава государства сказал, что Азербайджан играет важную роль в транспортном сообщении между Китаем и Европой, а транспортно-логистические возможности нашей страны имеют большое значение в международных грузоперевозках. Азербайджан полностью поддерживает увеличение железнодорожных и других грузоперевозок из Китая в Европу и наоборот.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

«Многие китайские компании также подали заявки на участие в этих работах. Азербайджан поддерживает более активное вовлечение китайских компаний в эти проекты», — отметил Алиев.