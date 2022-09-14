Администрация Джо Байдена выдвинула кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России, передает AP.

Представители администрации, знакомые с этим вопросом, говорят, что кандидатура Линн Трейси, нынешнего посла США в Армении, будет представлена в Сенат, как только российское правительство одобрит этот выбор. Кандидатуры послов должны быть одобрены правительством принимающей страны в соответствии с правилами дипломатического протокола.

Россия была проинформирована о решении администрации несколько недель назад, но еще не дала официального одобрения, известного на дипломатическом языке как «агреман», заявили официальные лица.

Трейси, которая владеет русским языком, ранее работала старшим советником по России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, а также заместителем главы миссии в посольстве США в Москве. Она также занимала несколько постов в Центральной и Южной Азии.