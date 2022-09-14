Армянские бандформирования, не переварившие победу Карабаха и изгнанные с оккупированных азербайджанских земель, активизируют свои насильственные действия, занимаются кровавыми и вероломными провокациями. Об этом, как передает Minval, заявил Девлет Бахчели, председатель Партии националистического движения (ПНД).
«На агрессию Армении в Карабахе не будет проявляться терпение», – написал он в Twitter.
По его словам, Азербайджан далеко не одинок перед лицом террористического государства Армения и стоящих за ним тиранов.
«Турецкий народ находится рядом со своими соотечественниками. Партия Националистического движения осуждает нападения армян и считает, что руки, посягающие на свободу Карабаха, будут сломлены.
Под руководством президента Ильхама Алиева наша братская страна Азербайджан способна разрушить все виды наглых и бесстыдных игр. Турция полностью поддерживает Азербайджан.
Любая страна, которая использует Армению как пешку, несет ответственность за тяжелые последствия», – добавил он.
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