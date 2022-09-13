Ситуация на границе Азербайджана и Армении оставалась напряженной на протяжении всего последнего месяца. Несмотря на то, что лидеры двух стран встретились в Брюсселе, были положительные сдвиги и Азербайджан передал армянской стороне пятерых диверсантов, это не помешало Армении пойти на провокацию.

«Это конкретная провокация, которая в интересах США и Франции совершена с помощью армянских диаспор в этих странах с целью создания для Турции проблем на Кавказе, как восточный фронт. Турция воюет в Сирии, Ираке, находится на грани войны с Грецией и то, что происходит в Карабахе – это проблема для Турции», — сказал Minval.az журналист и политик Максим Шевченко.

По его словам, это еще и возможность втянуть Россию в конфронтацию с Турцией через ОДКБ и разорвать российско-турецкий альянс, который есть.

«Это прямое следствие визита Филиппа Рикера, представителя госдепа США по Южному Кавказу. Это прямое следствие безумных выступлений Варданяна про то, что «Арцах – это колыбель армянского народа» и весь его бред в этом духе», — добавил он.

Тем не менее, на фоне обращения к ОДКБ со стороны Армении, ряд армянских СМИ писал о том, что, «если ОДКБ не поможет, то Армения выйдет из данной организации».

«Это просто шантаж. Пашинян и толпа богатых армян, они в связке с армянской мировой диаспорой. Проблема в том, что Москва очень сильно связана с разными глобалистскими сетями: армянскими, еврейскими и другими. Варданян жил в центре Москвы, у него тут шикарные рестораны, гостиницы, теперь он намерен перевести свои дела во Францию и США. Он тут никто в этой ситуации, он просто мелкий агент, а вот армянская и французская диаспора – серьезные силы, и они являются инструментом для французской и американской политики», — считает журналист.

По его словам, они пытаются спровоцировать конфликт с Азербайджаном.

«Таким образом, они пытаются втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном и Турцией. Это циничная, наглая провокация армянской стороны. Шантаж – это политика армян. Они все время всех шантажируют, все должны вокруг них вертеться. Москва должна делать то, что они считают нужными. Они не выйдут из ОДКБ, они так просто шантажируют», — подчеркнул политолог.

Аналитик добавил, что данная ситуация никак не связана с последними событиями в Украине, а именно в харьковском направлении.

«Что касается же ситуации в Украине, это просто маленький участок фронта, таких фронтов много, и поэтому противостояние на границе Армении и Азербайджана никак не связано с этими событиями. ВС России сами уходили с харьковского фронта. Армения сейчас попытается насолить России и ее отношениям с Азербайджаном и Турцией», — сказал эксперт.

Политик считает, что у Франции задача — создать для Турции проблемы по всему периметру границ.

«Россия и Турция не хотят конфликта, их союз приносит очевидные выгоды обеим странам. Армянская диаспора США и Франции в очередной раз пытается спекулировать народом Армении в интересах Запада, подставляя армян Армении, а не французских или американских под удары, делая их заложниками и жертвами. Цель глобальной армянской диаспоры — втянуть Россию и Турцию в конфликт, создать прецедент для актуализации участия США и Франции в закавказской политике», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев