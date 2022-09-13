Депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента) предложили вернуть столице страны, городу Нур-Султану, прежнее название Астана, пишет портал Tengrinews со ссылкой на заявление депутатов.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сказано в документе.

По мнению депутатов, это решение позволит учесть вклад Назарбаева «в становление и развитие главного города страны» и будет отвечать запросам и ожиданиям граждан.