Сегодняшние заявления Никола Пашиняна в парламенте показывают, что Армения фактически вышла из Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, заявил «Минвалу» лидер партии REAL Ильгар Мамедов, комментируя сегодняшние бои на азербайджано-армянской границе.

По его словам, все последующие шаги Азербайджана должны исходить из этого факта. В частности, азербайджанцы Зангезура ничем не хуже армян Карабаха, и их права теперь должны быть включены в повестку дня переговоров в полном объёме.

Читайте полную версию интервью с политиком на «Минвале» в ближайшие часы.