За 6-11 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую технику на сумму 670 млн долларов, значительная часть которой была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине.

Соответствующую оценку дает украинский Forbes, учитывая данные, предоставленные Генеральным штабом.

В частности, по данным Генштаба, в этот период было уничтожено 2850 военнослужащих и 590 единиц техники. Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине, однако какая именно, точно установить трудно.

Потери противника составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-1» (57 млн долл.), который был уничтожен в Запорожской области. На Харьковщине же россияне потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долл.) и контрбатарейную радиолокационную систему «Зоопарк-1М» (25 млн долл.).