Украинские военные освободили почти 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны. Об этом заявила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось в первых числах сентября. На сегодняшний день ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Кроме того, в последние дни Украина вернула контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области.