В Азербайджане зарегистрировано 274 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 613 человек вылечились.

Согласно информации Оперштаба при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 3 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 454, вторую дозу получили 222 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 835, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 151 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13872584, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5376789, вторую дозу получили 4864789 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3370682, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 260324 человека.