Земснаряд ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину, которую пытался обезвредить во время плохой погоды в Черном море.

Об этом сообщило минобороны страны, пишет Reuters.

Судно было предупреждено о мине, которая дрейфовала примерно в 25 морских милях к северо-востоку от румынского черноморского порта Констанца. Но судно не смогло обезвредить мину, прежде чем наткнулось на нее из-за сильного ветра и волн.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащим корабля ничего не угрожает, плавучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений», — говорится в заявлении министерства.