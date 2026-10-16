Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Азербайджане Георгия Закарашвили.

Посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты. Глава государства побеседовал с дипломатом.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Грузию в апреле этого года и гостеприимство, оказанное в ходе поездки. Отметив, что азербайджано-грузинские отношения имеют богатую историю и большое будущее, глава государства подчеркнул, что отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя странами как независимыми государствами успешно развиваются. Он также отметил братские связи между народами Азербайджана и Грузии.

Ильхам Алиев пожелал послу успехов в его деятельности.

Поблагодарив за прием, Георгий Закарашвили заявил, что считает большой честью назначение послом в братском Азербайджане и встречу с главой государства. Дипломат подчеркнул, что две страны являются стратегическими партнерами, а их народы близки друг другу.

Он заверил, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения исторически сложившегося сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием политических отношений, обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, области энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также в других направлениях.

Стороны затронули совместные проекты, реализуемые Азербайджаном и Грузией в энергетической и транспортной сферах, подчеркнув, что они имеют важное значение не только на региональном, но и на глобальном уровне.