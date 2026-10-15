Украина не намерена капитулировать из-за действий и заявлений президента США Дональда Трампа, заявил РБК-Украина источник в окружении главы украинского государства Владимира Зеленского.

Так собеседник издания прокомментировал публикацию The Atlantic, в которой говорилось, что действия Вашингтона могут вынудить Киев искать пути к миру.

«Это какие-то глупости, не знаю, кто им такое говорит», – указал источник.

20:36 Часть окружения президента Украины Владимира Зеленского считает, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива подорвала надежды на победу в войне и вынуждает Киев пересматривать свою стратегию. Об этом пишет The Atlantic.

«Если США встанут на сторону России, у нас не останется иного выбора, кроме как отказаться от эскалации и заключить мир», – приводит издание слова одного из украинских чиновников, участвовавших в разработке плана ударов по российским целям.

По словам собеседника издания, в Киеве все меньше рассчитывают на то, что экономические трудности приведут к краху России и заставят Москву пойти на уступки.

«Россия не рухнет, по крайней мере сейчас», – заявил чиновник, добавив, что Украине необходимо менять подход к ведению войны.

Как отмечает The Atlantic, договоренность Трампа о закупке российского дизельного топлива осложнила украинскую стратегию экономического давления на Москву. Теперь украинскому руководству приходится выбирать между продолжением противостояния в условиях неопределенности с американской поддержкой и поиском пути к мирному соглашению.