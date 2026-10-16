В исправительном учреждении №1 в Азербайджане пресечена попытка передачи заключенному наркотических веществ, спрятанных в обуви.

Как сообщает Министерство юстиции, сотрудники оперативного подразделения Пенитенциарной службы обнаружили наркотики при досмотре передачи, принесенной осужденному его отцом.

В ходе проверки в подошве спортивной обуви были обнаружены 16 свертков, в которых находились 13,635 грамма героина, 4,529 грамма метамфетамина и 2,825 грамма высушенной марихуаны. Наркотики были спрятаны специальным способом в пяточной части обуви.

По данному факту проводится расследование.

В Министерстве юстиции напомнили, что передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, влечет уголовную ответственность.