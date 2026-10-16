С 19 октября в Баку будут внесены изменения в схемы движения и расположение остановок ряда автобусных маршрутов в районе станции метро «20 Января» и на территории, известной как «Шамахинка».

Изменения направлены на обеспечение более удобной и беспрепятственной посадки и высадки пассажиров.

Так, автобусы маршрутов №114A, 114B, 500, 503 и 508 больше не будут останавливаться на существующей остановке возле нотариальной конторы №14 на Московском проспекте.

Вместо этого посадка и высадка пассажиров будут осуществляться у выходов станции метро «20 Января», а следующей остановкой станет «Шамахинка».

Кроме того, изменятся схемы движения автобусов №156, 156A и 170. С 19 октября их движение будет организовано по улице Али Тагизаде.