Президент Украины Владимир Зеленский необычно отреагировал на вопрос журналиста о том, не пытается ли американский лидер Дональд Трамп сделать его «козлом отпущения» на фоне внутриполитических проблем в США.

Как сообщает The Guardian, Зеленского спросили, чувствует ли он, что Трамп перекладывает на него ответственность за собственные трудности в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

В ответ украинский президент выдержал 15-секундную паузу, затем улыбнулся и произнёс: «Вот мой ответ».

После этого Зеленский покинул пресс-конференцию.