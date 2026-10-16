Иран поддерживает тесные контакты с Арменией и уверен, что Ереван не предпримет никаких действий против безопасности Тегерана.

Так глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал журналистам в Ереване на полях COP17 в Ереване, отвечая на вопрос о беспокойстве в связи с реализацией «Маршрута Трампа» (TRIPP).

«Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во второй раз за последние две недели», — отметил он.

Он подчеркнул, что иранская сторона продолжает консультации с властями Армении.