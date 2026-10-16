TƏBİB приступил к оснащению сельских медпунктов современными диагностическими киосками для повышения доступности первичной медицинской помощи и предоставления жителям возможности проходить обследования рядом с местом проживания.

Как сообщает TƏBİB, в рамках проекта планируется расширить возможности обследования в сельских медпунктах, где не предусмотрены должности врачей, а медицинскую помощь оказывают специалисты среднего медицинского персонала. Внедрение новых технологий позволит проводить ряд первичных обследований на месте. Их результаты врачи смогут оценивать дистанционно, а при необходимости пациентов будут направлять в соответствующие медицинские учреждения.

В диагностических киосках можно будет измерять артериальное давление, пульс, температуру тела, уровень сахара в крови и насыщение крови кислородом. Также оборудование позволяет измерять рост и вес, а также рассчитывать индекс массы тела (ИМТ). Функционал устройств предусматривает проведение электрокардиографии (ЭКГ), спирометрии для оценки функции лёгких, обследования глаз, а также общих анализов крови и мочи.

Кроме того, в пунктах можно определить процентное содержание и массу жира, мышечную массу, количество воды в организме, уровень висцерального жира и показатели базального метаболизма. Первый диагностический киоск установлен в Ходжавендском районе и уже обслуживает граждан.

На следующем этапе планируется установить такие устройства более чем в 170 медицинских пунктах по всей стране. Приоритет будет отдаваться населённым пунктам на освобождённых территориях.