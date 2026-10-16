Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы главы государства.

Лукашенко заметил, что Зеленский в свое время обещал пробыть на посту главы государства один срок.

«Надо выполнять обещания. На выборы надо идти. В этом [президент США Дональд] Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине», — цитирует Лукашенко БелТА.

Журналисты спросили белорусского лидера, реально ли достижение мира в Украине при Зеленском в контексте недавних заявлений Трампа.