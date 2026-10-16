Азербайджан в последнее время подвергается беспрецедентным по масштабам и скоординированности гибридным атакам, включающим религиозно-идеологические провокации, информационные операции и кибератаки.

Об этом говорится в заявлении Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам.

В документе отмечается, что превращение Азербайджана в среднюю державу под руководством президента Ильхама Алиева, решительная внешняя политика страны, ежегодное укрепление ее международного авторитета, вклад в международную энергетическую безопасность, стратегическое значение в региональных транзитных коридорах, а также внутриполитическая и экономическая стабильность привели к значительному увеличению масштабов гибридных атак со стороны внешних игроков.

«На фоне продолжающихся в нашем регионе войн и напряженности Азербайджанская Республика, характеризуемая как остров стабильности, в последнее время подвергается невиданным ранее синхронным религиозно-идеологическим провокациям, скоординированным информационным операциям и кибератакам», — говорится в заявлении.

В комиссии утверждают, что под предлогом различных свобод предпринимаются попытки нанести удар по многовековым национально-духовным и мультикультурным ценностям азербайджанского народа, а также его религиозным убеждениям.

По мнению авторов заявления, посредством деструктивной деятельности, направленной на разрушение представления об истине в обществе, гражданам навязываются чуждые идеологии, которые преподносятся как правильный путь.

Как отмечается в документе, совместные расследования комиссии с соответствующими государственными органами показали, что операции влияния, направленные на манипулирование общественным мнением, создание поляризации в обществе и подрыв доверия к государственным институтам, а также кибератаки и намерения совершить террористические и диверсионные действия осуществляются через агентов влияния и тайные организации внутри страны и за рубежом.

В цифровом пространстве, согласно заявлению, для этих целей используются хакерские группировки, зарубежные средства массовой информации, реальные и поддельные аккаунты, а также боты.

«К сожалению, вынуждены отметить, что действующие на территории дружественных и соседних стран силы, недоброжелательно настроенные по отношению к Азербайджану, внедряют свой дезинформационный контент на цифровые платформы через каналы, выглядящие независимыми, и пытаются создать линии раскола в обществе на этнической, религиозной или политической почве», — говорится в заявлении.

В комиссии считают, что целью подобных действий является разжигание розни внутри страны, противопоставление граждан с различными взглядами, провоцирование насилия и подрыв государства изнутри.

Отдельное внимание в заявлении уделяется методам распространения дезинформации через социальные сети и цифровые платформы.

Как утверждают авторы документа, субъекты гибридных угроз используют метод «вычислительной пропаганды» для дезориентации общественного мнения и углубления раскола в обществе.

Посредством этого метода пользователей побуждают активно искать в СМИ и социальных сетях ложную информацию, подтверждающую их определенные взгляды, доверять ей и распространять среди других людей.

В комиссии пояснили, что распространение контента, управляемое алгоритмами, создает эффект так называемых «эхо-камер», в результате чего пользователи сталкиваются преимущественно с информацией, соответствующей их уже сложившимся убеждениям, взглядам и мировоззрению.

При этом публикации, рассчитанные на эмоциональную реакцию граждан, благодаря алгоритмам цифровых платформ распространяются среди широкой аудитории.

Кроме того, в заявлении указывается на использование механизма «пузырей фильтров», при котором вредоносный контент достигает преимущественно той аудитории, которая уже находится под определенным влиянием и готова его воспринимать.

По оценке комиссии, это многократно повышает эффективность манипулирования общественным мнением.

«В такой среде указанные субъекты, не прибегая к классическим методам пропаганды, намереваются посредством собственной инфраструктуры платформ продвигать чуждые ценности, подрывать национальную стабильность и раскалывать наше общество изнутри», — подчеркивается в документе.

Вместе с тем комиссия заявила, что проведенный мониторинг продемонстрировал устойчивость азербайджанского общества к подобным воздействиям.

По утверждению авторов заявления, несмотря на масштабы деструктивной деятельности, осуществляемой против Азербайджана из определенных центров, азербайджанский народ занял решительную позицию, не поддался провокациям и однозначно поддержал действия государства.

В комиссии также отметили, что граждане продолжают оказывать содействие в выявлении лиц и материалов, направленных на раскол общества.

«Еще раз заявляем, что Комиссия Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам, соответствующие комитеты и структурные подразделения Аппарата парламента, а также профильные государственные органы успешно предотвращают эти грязные гибридные атаки против нашего государства и впредь не оставят без ответа ни одну подобную попытку», — говорится в заявлении.

В заключение комиссия выразила глубокую благодарность гражданам дружественных и соседних государств, осуждающим деятельность, направленную против Азербайджана, за их справедливую позицию.