В Украине велик дефицит ракет Patriot, PAC-2 и PAC-3: большинство из них давно идет на Ближний Восток.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе.

«Сейчас есть большой дефицит. Большинство ракет PAC-2 и PAC-3 уже длительное время передается на Ближний Восток. Это не является каким-то секретом. Мы не являемся приоритетом номер один относительно выделения PAC-2 и PAC-3. Но тем не менее мы благодарны за то количество ракет, которое можем получить через PURL», — сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил НАТО, финансирующих это европейцев, администрацию Белого дома и Соединенные Штаты Америки.