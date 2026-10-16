В Украине велик дефицит ракет Patriot, PAC-2 и PAC-3: большинство из них давно идет на Ближний Восток.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе.
«Сейчас есть большой дефицит. Большинство ракет PAC-2 и PAC-3 уже длительное время передается на Ближний Восток. Это не является каким-то секретом. Мы не являемся приоритетом номер один относительно выделения PAC-2 и PAC-3. Но тем не менее мы благодарны за то количество ракет, которое можем получить через PURL», — сказал Зеленский.
Зеленский поблагодарил НАТО, финансирующих это европейцев, администрацию Белого дома и Соединенные Штаты Америки.
«Мы получаем PAC-2 и PAC-3 от Соединенных Штатов Америки через программу PURL. За это платит Европа, то есть это не бесплатные ракеты и не подарки. Мы работаем с Европой и другими странами мира и собираем по 3, 5, 10 ракет. Сколько сможем согласовать, сколько соответствующих ракет сможем унести, столько и доставляем в Украину, чтобы защищать людей. Сегодня мы защищаем инфраструктуру, прежде всего, энергетику. Вы прекрасно знаете все эти вызовы», — пояснил президент Украины.