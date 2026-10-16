Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Государственная пограничная служба (ГПС), в зоне ответственности пограничного отряда «Закатала» сотрудниками погранслужбы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан был задержан один гражданин Палестины.

В зоне ответственности пограничного отряда «Шамкир» при попытке пересечь границу из Азербайджана в Грузию задержаны трое граждан Афганистана и двое граждан Алжира.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.