Украина уже ведёт переговоры с представителями США о проведении новой встречи. Как сообщает УНИАН, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я знаю, что наша команда постоянно поддерживает с ними связь. Думаю, в ближайшие дни мы договоримся о встрече на том или ином уровне», — заявил Зеленский.

Зеленский также рассказал, что предлагал США в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ полное энергетическое перемирие или хотя бы какое-то частичное, но американцы ему передали, что этого не хочет Москва. Тогда Зеленский попросил перехватчики Patriot для защиты энергетики на тот момент, пока не будет ударов по НПЗ, но тоже получил отказ.