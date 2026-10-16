В Азербайджане растет число студентов высших и средних специальных учебных заведений, однако одновременно сокращается количество обучающихся по программам подготовки докторов философии и докторов наук. Особенно заметно снижение числа молодых исследователей, продолжающих научную подготовку по программе доктора наук.

Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Азербайджана, опубликованные в сборнике «Молодежь Азербайджана». Согласно статистике, в начале 2025/2026 учебного года в вузах страны обучался 261 551 студент против 246 529 годом ранее. Таким образом, за год их число увеличилось на 15 022 человека или примерно на 6,1%.

При этом количество студентов в возрасте 14–29 лет выросло с 235 806 до 249 473 человек — на 5,8%.

Положительная динамика наблюдается и в среднем специальном образовании. Число студентов соответствующих учебных заведений увеличилось с 63 361 в начале 2024/2025 учебного года до 65 812 в начале 2025/2026 года. Рост составил около 3,9%. Количество молодых людей в возрасте 14–29 лет, получающих среднее специальное образование, выросло с 60 825 до 63 088 человек.

Докторантов становится меньше

В то же время статистика фиксирует сокращение числа обучающихся по программам подготовки научных кадров. В 2025 году по программам подготовки докторов философии обучались 2 653 человека против 2 726 в 2024 году. За год показатель снизился на 73 человека или примерно на 2,7%. Число молодых людей в возрасте до 30 лет, обучающихся по этим программам, сократилось с 1 554 до 1 430 человек. Их доля среди всех докторантов, проходящих подготовку по программе доктора философии, уменьшилась с 57% до 53,9%.

Еще более выраженное снижение наблюдается в подготовке докторов наук. В 2025 году по соответствующим программам обучались 470 человек, тогда как в 2024 году их было 578. Сокращение составило 108 человек, или около 18,7%.

Число обучающихся младше 30 лет по программам подготовки докторов наук уменьшилось с 19 до четырех человек. Их доля в общей численности этой категории докторантов снизилась с 3,3% до 0,9%. При этом количество учреждений, реализующих программы подготовки докторов философии, осталось на уровне 114, а число учреждений, предлагающих программы подготовки докторов наук, — на уровне 87.