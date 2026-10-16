Беларусь и Азербайджан развивают сотрудничество, выгодное народам обоих государств. Стороны делают ставку на кооперацию усилий в промышленности. Это направление – в центре внимания и председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко, который прибыл в Азербайджан для участия в саммите СВМДА (VII саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Но это не единственная причина визита Сергеенко. Белорусская делегация будет работать и в регионах. Задача – способствовать развитию совместных кооперационных проектов. Об этом пишут белорусские СМИ.

Отношения Азербайджана и Беларуси давно вышли за рамки обычной торговли. Сегодня это стратегическое партнерство, фундаментом которого стала промышленная кооперация, создание совместных продуктов, обмен технологиями и глубокая интеграция производств. Гянджинский автомобильный завод вот уже два десятка лет сотрудничает с белорусскими машиностроителями. Сегодня это не просто сборка, а поступательное увеличение локализации производства в Азербайджане.

Кроме этого, белорусские специалисты участвуют в возрождении Карабаха. Уютные коттеджи, детский сад, спорткомплекс и пожарное депо – так уже вскоре будет выглядеть агрогородок в Карабахе. Проект масштабного возрождения азербайджанского региона белорусскими специалистами сейчас на этапе согласования.

Игорь Сергеенко побывал и в Карабахе, где поинтересовался не только участием белорусской стороны в возрождении разрушенной войной инфраструктуры, но и совместными бизнес-проектами, которые будут одинаково выгодны обеим сторонам. В частности, посетил культурную столицу Азербайджана – Шушу. Напомним, что в мае 2024-го в Шуше побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время официального визита в Азербайджан в город, очертания которого только-только начинали вырисовываться из руин, белорусский лидер приехал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В дар от Беларуси президент оставил тракторы BELARUS, которые и сегодня служат горожанам. Уже в 2027 году по белорусскому проекту начнется возрождение одного из карабахских сел — Кызыл Кенгерли. До войны в этом населенном пункте проживали 1200 человек. Для такого же количества сельчан в сжатые сроки предстоит построить жилье, детские и спортивные учреждения, парк, торговые объекты и мощные сельскохозяйственные комплексы.

В городах тоже нужны белорусские технологии. Районный центр Агдам через годы должен стать местом жительства для 100 тысяч азербайджанцев. Сейчас для будущих горожан возводят уютные кварталы.