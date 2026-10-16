Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дел с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку считает, что тот не желает договариваться с Россией, а отражение наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения назвал везением.

Об это Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

По словам Трампа, Зеленский якобы «не тот человек, с которым нам стоит иметь дело». Он заявил, что мирное соглашение с Россией, если и будет заключено, то уже без участия действующего украинского лидера.

«Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – сказал президент США.

Трамп также заявил, что первопричиной войны было президентство Барака Обамы, при котором Украину якобы «заставили отдать Крым». Глава Белого дома назвал временно оккупированный полуостров «самым красивым кусочком земли», со всех сторон окруженным океаном.

«Крым – это, безусловно, самая ценная часть Украины. С четырёх сторон океан. Именно так. Самый красивый клочок земли. Я застройщик. Я знаю… я точно разбираюсь в хорошей земле», – заявил Трамп.

Кроме того, поражение российского блицкрига под Киевом в 2022 году американский лидер списал на погодные условия.

«Но тогда предполагалось, что это будет очень быстрая, знаете, очень быстрая война. И если вы помните, как танки двигались по шоссе прямо на Киев, то если бы генерал, который, очевидно, был не очень хорошим генералом, не свернул направо на сельскохозяйственные угодья, насквозь промокшие из-за сильнейших дождей в Киеве… так что им (украинцам – ред.) наверное… Я не знаю, можно ли это назвать везением или нет, откровенно говоря».

В интервью Трамп в очередной раз раскритиковал удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Я хочу, чтобы Зеленский остановился, и я хочу того же от Путина. Теперь, если вы говорите мне, что Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, то всё, чего он этим добивается, – это повышение мировых цен на нефть. Я считаю, что это просто позор».

По мнению главы Белого дома, Зеленский должен пойти на уступки Путину, ведь у Москвы гораздо больший мобилизационный ресурс в войне на истощение.