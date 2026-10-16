Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 15 октября в Баку встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-турецких отношений и последние события в двустороннем сотрудничестве.

Кроме того, министры обменялись мнениями об итогах VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который прошел в Баку, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.