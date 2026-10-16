Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам призывов к насильственному захвату власти, изменению конституционного строя и разжиганию религиозной ненависти.

Как сообщили в ведомстве, после принятия Кабинетом министров 21 сентября решения №309 о единой школьной форме в социальных сетях начали распространяться материалы радикального религиозного содержания, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта.

По данным следствия, к распространению подобных публикаций причастен в том числе гражданин Турции, обозреватель газеты Şanlıurfa Olay Джелал Чифтчи (1975 года рождения). В материалах содержались призывы к насильственному захвату власти, изменению конституционного строя и разжиганию религиозной вражды.

16 октября Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 281.2, 283.2.1 и 167-3.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

Джелал Чифтчи привлечён в качестве обвиняемого и объявлен в международный розыск. Для проведения следственных действий в отношении него и других лиц турецким властям направляются запросы о международной правовой помощи.

Расследование продолжается.