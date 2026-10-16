Обозреватель турецкой газеты Karar Ахмет Ташгетирен в колонке, посвящённой разногласиям между Баку и Анкарой вокруг вопроса о ношении хиджаба в азербайджанских школах, обратил внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела других государств.
Приводим наиболее примечательные выдержки из его публикации.
«Турция стремится развивать отношения с Азербайджаном, как и с другими государствами тюркского мира. Аналогичным образом она выстраивает отношения с другими мусульманскими странами в рамках концепции исламского единства и духовного родства.
Однако необходимо учитывать, что каждая страна прошла собственный исторический путь, в результате которого сформировались различные системы государственного управления и политические элиты.
Кроме того, у каждого государства существуют собственные международные связи, обусловленные национальными интересами, географическими реалиями и особенностями руководства.
Поэтому отношения с исламским миром и братскими народами необходимо рассматривать с учётом этих реалий. Следует понимать, что попытки выступать в роли доминирующего государства и диктовать другим свои правила неизбежно вызывают сопротивление. Роль «старшего брата» всегда может становиться источником негативной реакции.
Если ваш лидер — «Реис», то лидер Азербайджана — Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Как говорится, живущему в стеклянном доме не следует бросать камни в соседнее здание».