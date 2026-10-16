Обозреватель турецкой газеты Karar Ахмет Ташгетирен в колонке, посвящённой разногласиям между Баку и Анкарой вокруг вопроса о ношении хиджаба в азербайджанских школах, обратил внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела других государств.

Приводим наиболее примечательные выдержки из его публикации.