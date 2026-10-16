Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США считают себя непобедимыми, однако существуют высшие силы, которые «могут поставить сильных мира сего на место».

Об этом сообщило агентство БелТА.

В ходе общения с журналистами белорусский лидер раскритиковал действия США в Иране.

«Взяли разбомбили страну в определенных городах, убили руководство страны, и они об этом говорят и хвастаются этим. Это что такое?» — заметил он.

Лукашенко заявил, что США сейчас мощные, понимают, что нет той силы, которая могла бы их остановить, но ошибаются: