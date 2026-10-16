Азербайджан считает возможным использование нефтепровода Баку — Новороссийск для поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики.

Об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Эльшад Насиров на Российской энергетической неделе.

«Нефтепровод Баку — Новороссийск через территорию России <…> при наличии желания российской стороны может быть аверсирован с учетом того, что реверс был осуществлен в 1996 году. Но всегда можно развернуть трубопровод для того, чтобы поставлять российскую нефть по трубопроводу на нефтеперерабатывающие заводы в Азербайджане», — сказал Насиров.