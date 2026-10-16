В Стамбуле 14 октября состоялся официальный прием по случаю 35-летия независимости Армении. Мероприятие такого уровня было организовано впервые за девять лет, причем турецкую сторону впервые представлял заместитель министра иностранных дел.

Как сообщает турецкое издание Agos, прием прошел в отеле InterContinental в районе Таксим. Его организатором выступил постоянный представитель Армении при Организации Черноморского экономического сотрудничества Наири Петросян. Турцию представляла заместитель министра иностранных дел Беррис Экинджи.

В мероприятии также приняли участие специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч, руководители иностранных дипломатических миссий, представители армянской общины Турции, председатель правления Фонда Гранта Динка Ракель Динк, Вселенский патриарх Варфоломей, патриарх армян Турции Саак Машалян и духовный лидер армянской протестантской общины Киркор Агабалоглу.

Перед началом приема Наири Петросян назвал проведение мероприятия символическим шагом в процессе нормализации армяно-турецких отношений.

По его словам, отсутствие подобных приемов в Стамбуле на протяжении почти девяти лет и возобновление их проведения при участии высокопоставленных турецких чиновников свидетельствуют о положительной динамике двустороннего диалога.

Выступая перед гостями, армянский дипломат подчеркнул, что Ереван придерживается политики «сначала соседи», предполагающей приоритетное развитие отношений с соседними государствами.

Петросян отметил устойчивый прогресс в диалоге между Арменией и Турцией и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества.

Он напомнил о регулярных контактах премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе об их недавней встрече в Нью-Йорке. Дипломат также упомянул переговоры министров иностранных дел двух стран Арарата Мирзояна и Хакана Фидана, включая состоявшийся несколькими днями ранее телефонный разговор.

По словам Петросяна, эти контакты свидетельствуют о наличии общих интересов и политической воли для поиска взаимовыгодных решений.

Особое внимание представитель Армении уделил развитию транспортных и инфраструктурных связей.

Он сообщил, что двустороннее сотрудничество расширяется в сферах транспорта, образования, информационно-коммуникационных технологий и энергетики.

В качестве одного из примеров Петросян назвал совместный проект восстановления исторического моста Шелкового пути, ведущего к городу Ани на армяно-турецкой границе.

Кроме того, он заявил о намерении Армении содействовать восстановлению железнодорожных и цифровых связей между Персидским заливом, Черным и Каспийским морями. По его оценке, реализация такого проекта будет иметь глобальное значение и принесет выгоду всем участвующим странам.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи назвала прием важным отражением процесса нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.

Она подчеркнула, что Турция продолжает двусторонний диалог с Арменией с целью достижения полной нормализации отношений.

По словам Экинджи, увеличение числа визитов на высоком уровне в последнее время способствует укреплению диалога и взаимопонимания между двумя странами.

Замглавы турецкого МИД также сообщила о конкретных шагах в области транспорта, энергетики, культуры и возобновления прямой торговли.

Она отметила, что достигнутый прогресс позволяет с оптимизмом смотреть на будущее региона.

Экинджи подчеркнула, что Турция неизменно поддерживает мир, стабильность и процессы нормализации на Южном Кавказе и намерена продолжать эту политику.

После выступлений представителей двух стран на приеме последовательно прозвучали государственные гимны Армении и Турции. На экране демонстрировались флаги обоих государств.

Как отмечает Agos, участие Беррис Экинджи стало самым высоким уровнем официального представительства Турции на приемах по случаю Дня независимости Армении.

Мероприятие состоялось на фоне продолжающихся переговоров о нормализации армяно-турецких отношений и возможном открытии сухопутной границы.