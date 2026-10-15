Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение успешным развитием отношений стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает Азертадж.

Было отмечено, что визиты президента Азербайджана в Казахстан, а также главы казахстанского государства в Азербайджан вносят важный вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Стороны подчеркнули высокий уровень организации VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Баку. Было отмечено, что мероприятие создает благоприятные возможности для обсуждения вопросов сотрудничества между странами Азиатского региона.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.

Затем президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в онлайн-формате приняли участие в официальном открытии Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии.

Главам государств была представлена информация о проекте.

Отмечалось, что проект, реализованный Азербайджаном и Казахстаном в рамках инициативы «Цифровой Шелковый путь», создает новые возможности для цифрового взаимодействия между Азией и Европой.

По дну Каспийского моря между Сумгайытом и Актау проложена кабельная линия протяженностью около 380 километров. Ее пропускная способность превышает 400 терабит в секунду.

С вводом линии в эксплуатацию возрастет стратегическое значение Среднего коридора не только с транспортной, но и с цифровой точки зрения.

Новый маршрут позволит передавать данные из Китая и Центральной Азии через Казахстан, Азербайджан и Грузию, а затем через Черное море или Турцию в Европу.

Это расширит возможности международного обмена данными и повысит устойчивость цифровых коммуникаций. Одновременно Азербайджан и Казахстан превращаются не только в потребителей, но и в поставщиков стратегической цифровой инфраструктуры и услуг.

Новая линия также создает дополнительные условия для привлечения инвестиций, развития центров обработки данных для искусственного интеллекта, облачных сервисов и вычислительных мощностей.

Ожидается, что реализация проекта откроет перспективы для развития новых высокотехнологичных отраслей и услуг с высокой добавленной стоимостью.

После презентации президенты Азербайджана и Казахстана нажали кнопку, символизирующую официальное открытие проекта.

Комментируя запуск линии, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ее международное значение.

«Это, безусловно, очень важный проект, который вызовет международный резонанс. Но самое главное заключается в том, что это новый вид коридора. Это действительно не просто транспортный коридор, а новшество, соответствующее современному периоду, эпохе цифровизации, и совершенно новый вид сотрудничества», — заявил президент Казахстана.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что реализация проекта является еще одним шагом в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Центральной Азией.

«Всем хорошо известно, что в ноябре прошлого года Азербайджан был принят в качестве полноправного участника Консультативных встреч, и уже в этом году я в ближайшее время принял участие в качестве полноправного члена объединения. Это очередной вклад в укрепление сотрудничества», — сказал президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что новой кабельной линией смогут пользоваться страны Центральной Азии, Южного Кавказа и более широкого географического пространства.

«Таким образом, сегодня мы дали старт глобальному проекту», — заявил Алиев.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, охарактеризовал новую инфраструктуру как цифровое продолжение Среднего коридора.

«Да, это Средний коридор в цифровом формате», — отметил президент Казахстана.

Затем в присутствии глав государств состоялся обмен подписанным соглашением о сотрудничестве в развитии Транскаспийского международного транспортного коридора (Среднего коридора).

Документами обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

Кроме того, Рашад Набиев в качестве председателя Наблюдательного совета компании AZCON и председатель правления акционерного общества «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов обменялись сертификатом, подтверждающим приобретение двух сухогрузных судов в рамках сотрудничества между холдингом AZCON и АО «Самрук-Казына».