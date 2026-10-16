В Азербайджане в 2025 году было зарегистрировано 95 344 аборта. Это на 21,9% больше, чем в 2024 году, когда этот показатель составлял 78 245. За последние 15 лет число зарегистрированных абортов увеличилось более чем в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно статистике, в 2025 году 44 914 абортов пришлось на женщин в возрасте 15–29 лет. Это примерно 47% от общего числа. В 2024 году в этой возрастной группе было зарегистрировано 39 273 случая. Наибольшее число абортов среди молодых женщин пришлось на возрастную группу 25–29 лет — 26 391 случай против 23 468 годом ранее. В группе 20–24 лет показатель вырос с 13 054 до 15 277.

Среди женщин младше 20 лет в 2025 году зарегистрировали 3 246 абортов против 2 751 в 2024-м. При этом в возрасте 15–17 лет число случаев сократилось с 72 до 66, а в группе 18–19 лет увеличилось с 2 679 до 3 180.

Статистические данные также показывают рост относительного показателя абортов. В 2025 году на каждую тысячу женщин в возрасте 15–49 лет приходилось 35,6 абортов против 29,4 в 2024 году. Среди женщин в возрасте 15–29 лет показатель увеличился с 38,6 до 44,1 на тысячу.

Долгосрочная динамика демонстрирует существенный рост: в 2010 году в Азербайджане было зарегистрировано 26 801 аборт, в 2015-м — 27 452, в 2020-м — 34 719, в 2023-м — 73 816, а в 2025 году показатель достиг 95 344.