Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии в Азербайджане Абхая Кумара.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты и заявил, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

В ходе беседы были упомянуты контакты президента Ильхама Алиева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоявшиеся в сентябре этого года в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На встрече было отмечено, что между азербайджанским и индийским народами на протяжении тысячелетий существуют исторические и культурные связи. Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в различных сферах.