Предотвращён ввоз на территорию Азербайджана крупной партии наркотиков.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, на служебном участке пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск была предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Так, в результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий, проведённых 15 октября, было обнаружено и изъято из незаконного оборота 35 кг наркотиков и 4960 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40».

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.