16 октября несколько сотен сотрудников правоохранительных органов провели рейд в районе Сенного рынка в Санкт-Петербурге, где расположено молельное помещение, вмещающее до тысячи прихожан.

Проверки затронули в том числе участников пятничной молитвы, а также расположенные поблизости хостелы и кафе.

По данным источника в силовых структурах, задержаны несколько десятков иностранцев с нарушениями в миграционных документах. Кроме того, десяткам недавно получивших российское гражданство мужчин вручили повестки для постановки на воинский учет.