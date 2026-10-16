США до сих пор не восстановили в полной мере работу спутниковой связи от Starlink в Украине. Однако постепенно ограничения по скорости терминалов снимаются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга.

Зеленский также пояснил, что Украина использует связь от Starlink для противодействия реактивным «Шахедам». По его словам, связь от этой системы используется на дронах-перехватчиках.

«Мы используем специальные перехватчики, которые движутся с большой скоростью с помощью Starlink. Starlink не отключали, а снизили скорость. И когда это сделали, мы не смогли сбить определенное количество «Шахедов». То есть мы не смогли использовать инструмент защиты населения. Это очень больно. «Шахеды» летели со скоростью 400 километров и более. А нам снизили до 70″, – подчеркнул президент.

В то же время Зеленский сообщил, что Украина не работает над созданием аналога Starlink, а вместо этого пытается получить аналог от европейских партнеров:

«Мы работаем с некоторыми странами, в том числе с Францией, чтобы иметь дополнительные возможности».

Президент Украины также прокомментировал вопрос о разведданных из США. По его словам, Украина использует разведданные из десятков других стран. Однако именно из Вашингтона поступают данные, которые позволяют спасти жизни населения.