Обвиняемый в мошенничестве экстрадирован из России в Азербайджан.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Азербайджана Анара Эльдар оглу Аббасова в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года.

Так, в рамках уголовного дела, расследуемого Агстафинским районным отделом полиции, были установлены обоснованные подозрения в совершении Анаром Аббасовым мошенничества с повторным использованием своего служебного положения и причинением значительного ущерба. В связи с этим было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Поскольку он скрывался от следствия, его объявили в розыск.

А.Аббасов был задержан на территории России и доставлен в Азербайджан соответствующими структурами Министерства юстиции.