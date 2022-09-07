Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) взяли образцы замороженных куриных лапок, предусмотренных для экспорта в Беларусь.
Как передает АПБА, образцы были переданы в лабораторию Института продовольственной безопасности.
В результате проведенных анализов в продукции, принадлежащей ООО «Суназ», была выявлена сальмонелла.
По факту было принято решение утилизировать продукцию. Продукция общим весом 23 100 кг была утилизирована на полигоне.
Нужны массовые проверки всех продуктов не только на экспорт (позориться), но и на внутреннем рынке. Все, что бракуется на экспорт, попадает на внутренний рынок. Излюбленное занятие наших чинушей — травить собственный народ, лишь свои дети здоровы были, а народ выживет. Те, кто травит население страны, пусть ваши дети и родственники сдохнут от сальмонеллы и отравленного мяса и овощей.