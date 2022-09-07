Германия не может в одночасье отказаться от российского газа — власти страны не хотят повторять ошибок прошлого и делать то, с чем не справятся, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она отметила, что правительство ФРГ часто ругали и спрашивали о том, почему Германия не может ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы.

«Мы не хотим повторять ошибки прошлого, обещать вещи, которые не сможем выполнить, поэтому мы сказали, что не можем в одночасье отказаться от ископаемых источников энергии из России», — цитирует Бербок ТАСС.