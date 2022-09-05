Азербайджанское фидерное судно «Расул Рза» впервые транспортировало грузы из Центральной Азии в Румынию.

Как сообщили в дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» — ООО «ADY Container», проект был реализован ООО совместно с ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство».

«24 TEU-контейнера с минеральными удобрениями из Узбекистана были транспортированы по железной дороге в порт Туркменбаши (Туркменистан), а затем судном «Махмуд Рахимов» в Бакинский порт. Из Баку контейнеры по железной дороге были транспортированы в грузинский порт Батуми, после чего перевалены на фидерное судно «Расул Рза» и доставлены в румынский порт Констанца», — сказали в ADY Container.

В ООО отметили, что в текущей геополитической ситуации растет роль Азербайджана в транспортировке грузов не только между Китаем и Европой, но и между странами Центральной Азии и Европой.

«Азербайджан станет одним из основных участников обеспечения устойчивости перевозки грузов по маршруту Центральная Азия — Европа», — добавили в ООО.